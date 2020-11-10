В Турции поздравили Азербайджан с победой «на поле боя» за Карабах

По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, это произойдет, если Москва и Вашингтон не выполнят свои обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности / Фото: Скриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SpFLDUz8re0)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с победой «на поле боя и за столом переговоров» в карабахском вопросе. Об этом политик заявил в своих социальных сетях во вторник, 10 ноября.

— Азербайджан добился значительных успехов на поле боя и за столом переговоров. Я искренне поздравляю вас с этим счастливым достижением, — написал руководитель турецкого внешнеполитического ведомства в Twitter.

Глава МИД добавил, что Турция по-прежнему едина с «азербайджанскими братьями».

Напомним, в ночь на вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

Конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в нарушении договоренностей — возобновлении огня. Урегулировать ситуацию не помогали ни многократные призывы Москвы прекратить вражду, ни даже посредничество США.

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