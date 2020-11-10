Алиев сообщил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция

Ильхам Алиев поблагодарил президента России Владимира Путина за его активное участие в политическом урегулировании конфликта / Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят РФ и Турция. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана за помощь в урегулировании военного конфликта.

— Я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в урегулировании и в предыдущие годы, и особенно в период «горячей. То, что сегодня три руководителя стран подписывают документ, говорит об особой роли России в урегулировании этого конфликта, и уверен, что роль РФ в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет также весомой. Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития, — заявил азербайджанский лидер в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

Также он сообщил, что планируется разблокировать основные трассы в регионе, и добавил, что с радостью подписывает данный документ, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, который озвучил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня в начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, также страны должны обменяться пленными.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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