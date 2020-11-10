Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Алиев сообщил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция
Ильхам Алиев поблагодарил президента России Владимира Путина за его активное участие в политическом урегулировании конфликта / Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Алиев сообщил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция

Юлия Курганова

Внешняя политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят РФ и Турция. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана за помощь в урегулировании военного конфликта.

— Я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в урегулировании и в предыдущие годы, и особенно в период «горячей. То, что сегодня три руководителя стран подписывают документ, говорит об особой роли России в урегулировании этого конфликта, и уверен, что роль РФ в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет также весомой. Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития, — заявил азербайджанский лидер в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

Также он сообщил, что планируется разблокировать основные трассы в регионе, и добавил, что с радостью подписывает данный документ, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, который озвучил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня в начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, также страны должны обменяться пленными.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

Читайте также: Протестующие граждане ворвались в здание правительства Армении

ввод миротворцевРоссияТурция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте