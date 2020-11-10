Кремль обнародовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

На официальном сайте Кремле размещено заявление президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху. Документ был подписан в ночь на вторник, 10 ноября.

В заявлении указано, что стороны прекращают войну в спорном регионе и останавливаются на занятых позициях. Так, Баку фактически вернул себе все территории, утраченные в конце прошлого столетия.

Помимо этого, стороны должны произвести обмен удерживаемыми лицами и телами погибших.

Также в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения будет размещен российский миротворческий контингент.

Отметим, что в документе вообще не упоминается Турция, хотя ранее власти этой страны утверждали, что к российским миротворцам в Карабахе присоединятся турецкие силы.

Статус Карабаха тоже никак не обозначен.

Ранее премьер Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе с полуночи 10 ноября. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

Конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня. Урегулировать ситуацию не помогали ни многократные призывы Москвы прекратить вражду, ни посредничество США.

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