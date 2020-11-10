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«Никто больше не посмеет открыть огонь»: Жириновский высказался о перемирии в Карабахе
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

«Никто больше не посмеет открыть огонь»: Жириновский высказался о перемирии в Карабахе

Камран Гасанов

Внешняя политика

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал совместное заявление президентов России, Армении и Азербайджана по нагорнокарабахскому урегулированию. Он надеется, что объявленное перемирие станет долгосрочным.

— Сегодня знаменательный день. Пушки перестали стрелять на Южном Кавказе. Надеемся, что это надолго. Гарантом является наша армия. Пока мы ночью спали, мощные самолеты перебросили туда несколько тысяч русских солдат. Надеемся, что никто больше не посмеет там открывать огонь, — сказал Жириновский «Вечерней Москве».

Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении сделали совместное заявление. Документ из девяти пунктов предполагает полную остановку военных действий, ввод российских миротворцев на линию соприкосновения войск, возвращение Азербайджану семи районов вокруг Нагорного Карабаха, безопасное сообщение между Степанакертом и Арменией.

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