Политолог рассказал, на чьих похоронах может «простудиться» Россия

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Валдайском клубе дал ответ тем, кто ждет коллапса российской экономики. Москву, по словам главы государства, беспокоит лишь одно: «как бы не простудиться на похоронах» этих недоброжелателей. Кого имел в виду глава государства, «Вечерней Москве» объяснил политолог Александр Асафов.

Эксперт обратил внимание на то, что ни одно выступление президента на «Валдае» не обходилось без фраз, которые потом не становились бы крылатыми и не цитировались бы мировыми СМИ. Исключением не стала и последняя речь.

Эта достаточно распространенная поговорка направлена на тех, кто рассчитывает на ослабление России, объяснил Асафов:

— Сдерживание России является политической концепцией ряда западных держав, в первую очередь США. И это прописано в аналитических документах. Это логика о сдерживании России, которая поменяла статус с «региональной» державы при (президенте Бараке — прим. «ВМ») Обаме на «реваншистскую» при (президенте Дональде — прим. «ВМ») Трампе.

По мнению собеседника «ВМ», США и их союзники добиваются сдерживания растущей мощи России и через нанесение вреда ее экономике путем санкций ждут того самого «затухания», о котором говорил Путин.

На самом деле слово «затухание» больше подходит самой Америке, считает Асафов.

— У США есть свои структурные проблемы в обществе и внутренней политике. Какая держава является затухающей, а какую нужно сдерживать — вопрос дискуссионный. Путин говорит о том, что пока США ждут того, чтобы экономика России пошла вниз, они могут пропустить точки невозврата для себя. Например, протесты на улицах США, — сказал политолог.

Незамечание собственных проблем может привести в конечном счете к крушению США, которое затронет весь мир. И в какой-то момент России нужно быть крайне осторожной, чтобы смягчить для себя негативные последствия краха Штатов. Другими словами, «не простудиться на похоронах» Дяди Сэма.

Напомним, в конце мая в США развернулись массовые протесты с участием около 20 миллионов человек. Причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда по вине белого полицейского.

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