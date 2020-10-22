Коронавирус, ДСНВ и Карабах: о чем говорил Путин на заседании клуба «Валдай»

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и его дальнейшее общение с участниками встречи продлилось около трех часов. В ходе своего выступления глава государства затронул несколько важных тем российской и международной повестки.

В частности, одной из главных тем речи российского лидера стала ситуация с новым типом коронавирусной инфекции в стране и в мире. По его словам, еще предстоит осмыслить, как эпидемия нового типа коронавирусной инфекции повлияет на настоящее и будущее человечества.

— Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь, — отметил российский лидер.

При этом президент подчеркнул, что нет необходимости закрывать предприятия в стране. Также Владимир Путин жестко ответил странам, которые ждут «затухания России».

— Укрепляя нашу страну и глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах! — отметил глава государства.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Кроме того, Путин затронул ситуацию в Нагорном Карабахе и переговоры с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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