Путин призвал подключать к ДСНВ все ядерные страны

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит забывать про другие ядерные страны, говоря о безопасности и подключении Китая к договору о СНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. «ВМ»). Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября. Стенограмма выступления президента приводится на официальном сайте Кремля.

— Где Франция, которая только что сообщила, что испытала очередную систему крылатые ракеты с подводной лодки, это тоже ядерная держава. Великобритания, — пояснил российский лидер.

Он отметил, что также существуют и другие ядерные державы, которые официально не признаны в качестве таковых.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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