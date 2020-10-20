В Госдепе США заявили, что готовы встретиться с РФ для финализации соглашения по ДСНВ

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Соединенные Штаты Америки готовы немедленно провести встречу с Россией для того, чтобы финализировать соглашение по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус во вторник, 20 октября.

Она отметила, что Вашингтон ценит готовность Москвы достичь прогресса в вопросе по контролю за ядерным вооружением.

— Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое [провести встречу], — передает слова Ортэгус ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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