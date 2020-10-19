В Кремле допустили, что отказ США от СНВ-3 может угрожать мировой безопасности

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Отказ Соединенных Штатов от продления договора СНВ-3 (ДСНВ) может обернуться проблемами для всего мира. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в понедельник, 19 октября.

— Лишение двух наших стран, а также всего мира этого документа в настоящее время это, собственно, основной краеугольный камень в фундаменте общей мировой стабильности и безопасности, стратегической безопасности, имело бы весьма пагубные последствия в целом для атмосферы, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он отметил, что Москва хотела бы видеть желание Вашингтона продлить соглашение, но даже с учетом недавнего отказа сотрудничать на условиях российской стороны РФ продолжит контакты с американскими коллегами.

Ранее президент России Владимир Путин высказал предложение продлить СНВ «хотя бы на год» без всяких условий. По мнению главы государства, это дало бы возможность провести полноценные переговоры во всем вопросам, которые регулируются подобными договорами. Лидер РФ отметил, что такие действия помогут не оставить мир без Договора о стратегических наступательных вооружениях. Однако советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что продление соглашения на таких условиях — «не вариант».

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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