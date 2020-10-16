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США отказались от предложения Путина продлить договор СНВ-3
/ Фото: twitter.com//FamilyEnterpri3

США отказались от предложения Путина продлить договор СНВ-3

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

США отказываются от предложения президента России Владимира Путина продлить на год без всяких условий действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в пятницу, 16 октября.

— Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок —это не вариант, — заявил О'Брайен в Twitter-аккаунте.

США, по его словам, предлагали продление договора на год с условием, что страны установят лимиты на число ядерных боеголовок. Америка считает такое развитие событий выгодным как для Вашингтона, так и для Москвы. О'Брайен добавил, что был убежден в готовности России принять предложение после встречи в Женеве.

Также он высказал надежду на пересмотр Россией позиции относительно договора до начала «дорогостоящей гонки вооружений».

Ранее Владимир Путин высказал предложение продлить СНВ «хотя бы на год». По его мнению, это даст возможность провести полноценные переговоры во всем вопросам, которые регулируются подобными договорами. По словам президента РФ, такие действия помогут не оставить мир без Договора о стратегических наступательных вооружениях.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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СШАВладимир ПутинСНВ-3
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