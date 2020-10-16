США отказались от предложения Путина продлить договор СНВ-3

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США отказываются от предложения президента России Владимира Путина продлить на год без всяких условий действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в пятницу, 16 октября.

— Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок —это не вариант, — заявил О'Брайен в Twitter-аккаунте.

США, по его словам, предлагали продление договора на год с условием, что страны установят лимиты на число ядерных боеголовок. Америка считает такое развитие событий выгодным как для Вашингтона, так и для Москвы. О'Брайен добавил, что был убежден в готовности России принять предложение после встречи в Женеве.

(1/3) “The United States proposed an extension of New START for one year, in exchange for Russia and the United States capping all nuclear warheads during that period. — NSC (@WHNSC) October 16, 2020

Также он высказал надежду на пересмотр Россией позиции относительно договора до начала «дорогостоящей гонки вооружений».

Ранее Владимир Путин высказал предложение продлить СНВ «хотя бы на год». По его мнению, это даст возможность провести полноценные переговоры во всем вопросам, которые регулируются подобными договорами. По словам президента РФ, такие действия помогут не оставить мир без Договора о стратегических наступательных вооружениях.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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