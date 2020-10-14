Лавров заявил, что не видит перспектив продления СНВ-3

Фото: mid.ru / МИД РФ

Перспектив продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) нет. Об этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в разговоре с журналистами в среду, 14 октября.

— Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы, — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что и его коллеги, работающие в межведомственном формате и имеющие дело с американской делегацией, также не видят данной перспективы. При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона никогда не будет тем, кто «хлопает дверью» и обрывает все связи.

Также руководитель дипведомства указал на невозможность вести диалог с Вашингтоном из-за его привычки говорить на базе ультиматумов, которые он выдвигает наперекор основам уже имеющихся договоренностей.

При этом ранее спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов. Чиновник также заявил, что достиг «принципиального» соглашения с российской стороной на этот счет.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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