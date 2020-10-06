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Биллингсли сообщил о достижении «важного прогресса» между США и РФ
Фото: youtube.com / «Россия 1»

Биллингсли сообщил о достижении «важного прогресса» между США и РФ

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что на встрече с российской стороной, которая произошла в Хельсинки, был достигнут значительный прогресс.

Американский представитель обсудил с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым перспективы двустороннего взаимодействия по контролю над ядерным вооружением.

— Спасибо президенту (Финляндии Саули — прим. «ВМ») Ниинистё и замечательному народу Финляндии за их великодушное гостеприимство и за то, что они провели у себя такие важнейшие переговоры между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями, — написал Биллингсли в Twitter-аккаунте.

Он добавил, что был достигнут «важный прогресс».

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