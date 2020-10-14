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Кремль оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Кремль оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва выражает надежду на то, что Вашингтон одинаково хорошо понимает необходимость продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, 14 октября, общаясь с журналистами.

— Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке (с Соединенными Штатами — прим. «ВМ»), — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он подчеркнул, что это соглашение отвечает интересам России и США. Однако пока стороны не достигли каких-либо договоренностей по данному вопросу.

При этом ранее спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов. Чиновник также заявил, что достиг «принципиального» соглашения с российской стороной на этот счет.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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