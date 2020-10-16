Путин предложил продлить действующий договор СНВ на год

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно продлить на год без условий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 16 октября.

По его мнению, СНВ-3 нужно продлить «хотя бы на год». Это даст возможность провести полноценные переговоры во всем вопросам, которые регулируются подобными договорами. По словам Путина, такие действия помогут не оставить мир без Договора о стратегических наступательных вооружениях. Президент назвал его фундаментальным документом, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил о новых системах вооружения России, которых нет у США. По его мнению, есть «полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора». Ситуацию, при которой страны не захотят продлить документ, Путин назвал печальной.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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