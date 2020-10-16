Путин заявил о новых системах вооружения России, которых нет у США

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В России появились новые системы вооружения, которые отсутствуют в США. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в пятницу, 16 октября.

— Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае, пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса, — цитирует Путина РИА Новости.

В отношении СНВ-3 президент заявил, что есть «полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора». Ситуацию, при которой страны не захотят продлить документ, Путин назвал печальной. По его мнению, СНВ-3 «работал исправно» и выполнял роль ограничителя при гонке вооружений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив продления СНВ-3.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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