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Путин заявил о надежде на помощь США в урегулировании конфликта в Карабахе
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил о надежде на помощь США в урегулировании конфликта в Карабахе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин заявил, рассчитывает на то, что Соединенные Штаты Америки помогут в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября. Стенограмма выступления президента приводится на официальном сайте Кремля.

Он напомнил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встречаются в Вашингтоне.

— Я очень рассчитываю, что американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию. Будем надеяться на лучшее, — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он отметил, что конфликт в Карабахе изначально имел характер этнического противоборства и начался с преступлений в отношении армянского народа.

В то же время президент отметил, что ситуация, при которой «значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно». Также Путин добавил, что Армения и Азербайджан являются для России равными партнерами, у нее всегда были особые связи с обеими странами.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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