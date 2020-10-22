Путин рассказал об изменениях в мире со времен послевоенного устройства

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия адекватно оценивает свои интеллектуальные, военные, территориальные и экономические возможности. Соответствующее заявление глава государства сделал во время своего видеообращения на ежегодном заседании международного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября. Стенограмма выступления президента приводится на официальном сайте Кремля.

По его словам, произошли некоторые изменения со времен послевоенного устройства.

— Изменилась роль Великобритании за это время, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов, — пояснил президент.

Он подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои возможности и потенциал. Кроме того, российский лидер отметил, что «настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать».

— Они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше, — подчеркнул Путин.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Путин также обратил внимание на то, что острейших противоречий и вопросов международной политики накопилось чрезвычайно много.

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