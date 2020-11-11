Свыше 400 российских миротворцев и военная техника прибыли в Армению

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Российская военно-транспортная авиация доставила в Армению свыше 400 военнослужащих Вооруженных Сил РФ из миротворческого контингента, рассказали в Министерстве обороны.

На территории Армении приземлились 20 самолетов Ил-76, они доставили офицеров командования российских миротворческих сил и военнослужащих подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Прибывшие военнослужащие разгрузили технику и вооружение, провели обслуживание и техническую проверку, а затем сформировали колонны перед маршем в район сосредоточения.

После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Согласно договоренности сторон, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.

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