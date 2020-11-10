Шойгу обсудил конфликт в Нагорном Карабахе с министром обороны Турции

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Как уточняет пресс-служба российского оборонного ведомства, стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, а также обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Российско-турецкий центр на территории Азербайджана не будет иметь какого-либо отношения к миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Согласно договоренности сторон, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент: 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

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