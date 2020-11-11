В Кремле рассказали о задачах российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут поддерживать режим прекращения огня и военных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 11 ноября.

— Это обеспечение. Остановка произошла по согласию воюющих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Миротворцы как раз призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он отметил, что миротворцы вооружены в соответствии с договоренностью, которая была достигнута. Кроме того, они обладают необходимой техникой.

Помимо этого, пресс-секретарь добавил, что Россия и Турция будут работать по Карабаху через центр, который находится на территории Азербайджана.

— Область взаимодействия будет на территории Азербайджана. Это не будет Карабах. Речь идет о мониторинговом центре, — сказал он.

Ранее сообщалось, что 11 ноября в Нагорный Карабах отправились уже восемь самолетов с миротворцами из России.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

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