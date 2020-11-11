Еще три самолета с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

В Нагорный Карабах из Ульяновска вылетели еще три самолета с миротворцами из России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в среду, 11 ноября.

— Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами 11 ноября 2020 года вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, — уточнили в сообщении.

По данным военного ведомства, на борту находится личный состав подразделений 15 мотострелковой бригады ЦВО. Кроме того, в самолетах разместили материальные средства, автомобильную и спецтехнику.

Ранее сообщалось, что миротворцы из РФ выдвинулись из Армении в район выполнения задания по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорного Карабаха. По данным Минобороны РФ, для контроля за ситуацией в Нагорном Карабахе туда будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

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