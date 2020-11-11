Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще три самолета с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах
Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Еще три самолета с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Нагорный Карабах из Ульяновска вылетели еще три самолета с миротворцами из России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в среду, 11 ноября.

— Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами 11 ноября 2020 года вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, — уточнили в сообщении.

По данным военного ведомства, на борту находится личный состав подразделений 15 мотострелковой бригады ЦВО. Кроме того, в самолетах разместили материальные средства, автомобильную и спецтехнику.

Ранее сообщалось, что миротворцы из РФ выдвинулись из Армении в район выполнения задания по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорного Карабаха. По данным Минобороны РФ, для контроля за ситуацией в Нагорном Карабахе туда будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

Читайте также: Пашинян объяснил решение подписать соглашение по Нагорному Карабаху

ввод миротворцевАрменияНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте