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Генштаб ВС РФ сообщил о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Генштаб ВС РФ сообщил о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Азербайджан и Армения полностью соблюдают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской в среду, 11 ноября.

По его словам, подразделения вооруженных сил двух стран остановлены на занимаемых рубежах.

— В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах, — цитирует Рудского ТАСС.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что еще пять самолетов Ил-76 с миротворцами из России вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах.

— Еще пять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами вылетели с аэродрома в Ульяновской области, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось о трех самолетах с российскими миротворцами, которые 11 ноября вылетели в Карабах.

По данным Генштаба ВС России, все направленные в зону конфликта в Нагорном Карабахе российские миротворцы имеют сирийский опыт. По данным Минобороны РФ, для контроля за ситуацией в Нагорном Карабахе туда будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

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