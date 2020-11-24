Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе

Фото: twitter.com / Lebanese Red Cross

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что организация в четыре раза увеличит свое присутствие на территории Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил изданию РБК во вторник, 24 ноября.

Петер Маурер пояснил, что Красный Крест должен делать больше по мере разгорания конфликта.

— Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 миллионов франков, то на следующий год он составит 45 миллионов франков. То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие, — уточнил представитель организации.

Также он отметил, что в данный регион будут дополнительно направлены 400–500 человек, так как на данный момент там недостаточно специалистов.

Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, также представители комитета возвращаются в Степанакерт. Помимо этого, планируется открыть еще один–два офиса организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В Степанакерт 20 ноября были направлены первые конвои с гуманитарной помощью, 21 ноября первая колонна прибыла на место. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи.

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