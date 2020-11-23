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Около 1,3 тысячи беженцев вернулись из Армении в Степанакерт
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Около 1,3 тысячи беженцев вернулись из Армении в Степанакерт

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Около 1,3 тысячи беженцев за сутки вернулись из Армении в Степанакерт. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что российские миротворцы сопроводили 32 автобуса из Еревана на главную площадь Степанакерта. В Нагорный Карабах вернулись около 1300 человек.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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