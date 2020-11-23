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Стало известно о состоянии пострадавших при подрыве мины в Нагорном Карабахе
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Стало известно о состоянии пострадавших при подрыве мины в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Происшествия

Жизни подорвавшихся на мине карабахских спасателей ничего не угрожает. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Отмечается, что находящихся в больнице пострадавших посетил директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян. Он поинтересовался состоянием здоровья раненых. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что российский военный получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе. Его госпитализировали. В результате инцидента пострадали также четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха. Один азербайджанский военный погиб.

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