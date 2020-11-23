Российский военный пострадал при подрыве мины в Нагорном Карабахе

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Российский военный получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российского военнослужащего доставили в больницу в Баку. Угрозы его жизни нет, сообщает РИА Новости.

В результате инцидента пострадали также четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха. Один азербайджанский военный погиб.

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