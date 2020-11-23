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Минобороны РФ: Более 2,3 тысячи беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах
Фото: РИА Новости / Арам Нерсесян

Минобороны РФ: Более 2,3 тысячи беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах

Кирилл Николаев

Внешняя политика

За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось свыше 11 тысяч жителей Нагорного Карабаха, передает РИА Новости.

Конашенков добавил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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