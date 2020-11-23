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Российские военные примут участие в разминировании местности в Нагорном Карабахе
Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные примут участие в разминировании местности в Нагорном Карабахе

Татьяна Плотникова

Армия

Подразделения Международногопротивоминного центра Министерства обороны России примут участие в разминировании местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе.

Как уточняет пресс-служба российского оборонного ведомства, самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили свыше сотни специалистов, технику, вооружение и служебных собак Международного противоминного центра для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие совершат марш-бросок по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт, а по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов.

Отряды разминирования Международного противоминного центра, в состав которых входят только контрактники, способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях как вручную, так и с применением расчетов минно-розыскной службы, робототехнических средств, сообщается на официальном сайте Минобороны.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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