Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: mid.ru / МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы региональной повестки. Лавров и Сафади выступили за необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений Организации Объединенных Наций (ООН) и Арабской мирной инициативы.

Также министры обсудили ситуацию в Сирии и затронули актуальные вопросы российско-иорданского сотрудничества.

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