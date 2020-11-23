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Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы региональной повестки. Лавров и Сафади выступили за необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений Организации Объединенных Наций (ООН) и Арабской мирной инициативы.

Также министры обсудили ситуацию в Сирии и затронули актуальные вопросы российско-иорданского сотрудничества.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Сергей ЛавровИорданияНагорный Карабах
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