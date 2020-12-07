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Москвичам рассказали, как в городе выявляют контактировавших с заболевшим COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичам рассказали, как в городе выявляют контактировавших с заболевшим COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Около 450 сотрудников работают в колл-центре по обзвону заболевших коронавирусом и выявлению жителей столицы, которые с ними контактировали. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, более 360 тысяч контактных лиц удалось определить с октября 2020 года.

— Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц. Кроме того, с середины октября в Москве заработал колл-центр по приему входящих звонков от зараженных и тех, кто общался с ними в течение последних 14 дней. Это позволило дополнительно установить более 600 новых контактных, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».

Стоит отметить, что колл-центр начал работать в апреле 2020 года для того, чтобы обзванивать заболевших коронавирусом и уточнять местонахождения, места работы или учебы, номера рейса и даты прилета, если зараженный вылетал в другую страну или перемещался по территории страны, а также выявления совместно проживающих с заболевшим лиц.

С октября текущего года сотрудники колл-центра также начали обзванивать заболевших для того, чтобы уточнить места посещения за последние две недели и выявить тех, с кем эти горожане могли контактировать. Операторы интересуются, соблюдал ли зараженный санитарный режим в общественных местах.

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