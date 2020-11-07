Более 170 тысяч километров прошли столичные соцработники для помощи москвичам

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Свыше 170 тысяч километров прошли социальные работники в период с 26 сентября во время выполнения заявок по горячей линии, доставляя жителям столицы продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, основная задача соцработников — создание условий для того, чтобы горожане из группы риска смогли комфортно соблюдать домашний режим.

— Так, с 26 сентября наши социальные помощники прошли более 170 тысяч километров, доставляя товары первой необходимости жителям столицы. За это время операторами колл-центра было оформлено более 65 тысяч заявок почти на 70 тысяч услуг, более 85 процентов из которых уже выполнены, — рассказала Ракова.

По словам заместителя мэра столицы, наибольшее расстояние прошли социальные работники из ЮАО, СВАО и ЗАО — 27, 23 и 22 тысячи километров. Она также отметила, что некоторые соцработники поставили личные рекорды.

— Например, Екатерина Фетисова из филиала «Чертаново Южное» территориального центра социального обслуживания «Чертаново» для предоставления социальных услуг прошла уже 150 километров, — рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что для наиболее оперативного выполнения заявок многие соцработники используют велосипеды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в период с 26 сентября 2020 года специалисты горячей линии соцкомплекса столицы приняли более 50 тысяч звонков.

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