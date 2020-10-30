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Горячая линия соцкомплекса Москвы приняла более 50 тысяч звонков
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Горячая линия соцкомплекса Москвы приняла более 50 тысяч звонков

Юлия Ямпольская

Город

В период с 26 сентября 2020 года специалисты горячей линии соцкомплекса столицы приняли более 50 тысяч звонков. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что нагрузка на соцработников выросла из-за домашнего режима жителей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.

— Всего с начала осеннего периода специалисты кол-центра приняли 50 тысяч звонков, около 2 тысяч звонков ежедневно. И мои коллеги недавно посчитали, что социальные работники принесли своим подопечным свыше 25 тонн продуктов, — рассказала Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

По ее словам, до конца ноября продлили домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и горожан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Горячая линия комплекса социального развития столицы работает каждый день и принимает заявки на предоставление социальных услуг, таких как покупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных. Позвонить можно по телефону +7-495-870-45-09.

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Анастасия Раковагорячая линияМосква
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