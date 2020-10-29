Горячая линия для москвичей с нарушениями слуха начала работу в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице начала работу горячая линия для приема заявок от людей с нарушениями слуха. Заявки будут поступать сразу в центр социального обслуживания (ЦСО) с помощью неголосового сервиса. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что город улучшает сервисы для оказания услуг. По ее словам, важно создавать условия, чтобы каждый смог воспользоваться условиями, которые предлагает столица.

— Так, уже сейчас заработала горячая линия для москвичей с нарушением слуха. Теперь они благодаря новым неголосовым сервисам смогут быстро и качественно получить конкретные социальные услуги. На горячей линии будут работать операторы, владеющие техникой сурдоперевода. Центр особенно важен сегодня, когда москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Операторы и сурдопереводчики пройдут обучение на базе Московского государственного лингвистического университета.

Собственные неголосовые каналы в WhatsApp по телефону: +7 (926) 870-44-44 и Telegram-чате GovoriRukami уже функционируют. С помощью сотрудников центров социального обслуживания можно оформить доставку продуктов, лекарств и других товаров. Горожане с нарушениями слуха могут отправить свой запрос на электронную почту GovoriRukami@mos.ru

Ранее сообщалось, что социальные работники выполнили почти пять тысяч заявок, которые поступали на горячую линию в столице с 26 сентября от пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями в самоизоляции. Отмечается, что волонтеры доставили более 25 тысяч килограммов продуктов.

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