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Более пяти тысяч заявок для москвичей на самоизоляции выполнили соцработники
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более пяти тысяч заявок для москвичей на самоизоляции выполнили соцработники

Юлия Ямпольская

Город

Социальные работники выполнили почти пять тысяч заявок, которые поступали на горячую линию в столице с 26 сентября от пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями на самоизоляции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что волонтеры доставили более 25 тысяч килограмм продуктов.

— Наши социальные работники — это самая настоящая армия помощи. Это действительно непросто, но сегодня перед нами стоит важная задача — защитить всех тех, кто находится в группе риска, — подчеркнула Ракова.

Заместитель мэра также добавила, что с 26 сентября было оформлено 48,5 тысячи заявок на более чем 50 тысяч услуг.

— Иногда социальные помощники сталкиваются с необычными заявками. Так, в ТЦСО «Жулебино» регулярно приходит доставка на один и тот же адрес: мужчина просит привозить ему упаковки питьевой воды в небольших бутылках. Оказывается, он ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за своим водным балансом, — цитирует Ракову ТАСС.

Она подчеркнула, что главной наградой соцработников является благодарность горожан. Отдел контроля качества горячей линии Комплекса социального развития следит за выполнением каждой заявки. Более 95 процентов жителей столицы остались довольны и поблагодарили помощников.

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соцработникиАнастасия Раковасамоизоляция
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