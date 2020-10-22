Свыше 5 тысяч москвичей получили психподдержку на горячей линии по коронавирусу
Около 5,5 тысячи граждан получили психологическую поддержку, позвонив по номеру горячей линии по коронавирусу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в четверг, 22 октября.
Уточняется, что любой желающий может воспользоваться горячей линией по коронавирусу, чтобы обратиться за психологической помощью. Десять специалистов Московской службы психологической помощи населению круглосуточно работают в этом направлении.
— Они возобновили свою работу 26 сентября. На сегодняшний день психологическая поддержка оказана 5,5 тысячи москвичей, — передает сообщение ТАСС.
В пресс-службе отметили, что психологи круглосуточно помогают москвичам решать стрессовые ситуации, справляться со страхом, агрессией и чувством усталости. Весной такую помощь получили около 30 тысяч человек. Тогда на одного психолога приходилось до 70 обращений за смену.
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