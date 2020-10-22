Свыше 5 тысяч москвичей получили психподдержку на горячей линии по коронавирусу

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Около 5,5 тысячи граждан получили психологическую поддержку, позвонив по номеру горячей линии по коронавирусу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в четверг, 22 октября.

Уточняется, что любой желающий может воспользоваться горячей линией по коронавирусу, чтобы обратиться за психологической помощью. Десять специалистов Московской службы психологической помощи населению круглосуточно работают в этом направлении.

— Они возобновили свою работу 26 сентября. На сегодняшний день психологическая поддержка оказана 5,5 тысячи москвичей, — передает сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что психологи круглосуточно помогают москвичам решать стрессовые ситуации, справляться со страхом, агрессией и чувством усталости. Весной такую помощь получили около 30 тысяч человек. Тогда на одного психолога приходилось до 70 обращений за смену.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы после излечения от COVID-19