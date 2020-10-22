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Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19

Виктория Родимкина

Город

В Москве более четырех тысяч граждан стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг, 22 октября.

— Донорами плазмы крови стали более 4 тысяч переболевших коронавирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько раз — таких более 10 процентов от общего числа доноров, — говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что в столице с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения пациентов с COVID-19. Ее используют при лечении средних и тяжелых случаев заболевания. При этом вдвое снижается вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра Гамалеи сравнил эффективность лекарств и вакцины от коронавирусной инфекции.

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