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Анастасия Ракова рассказала, как работают временные госпитали-родеры в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Анастасия Ракова рассказала, как работают временные госпитали-родеры в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Саляма Адиля, 2/44с1Карта всех событий

Планировка помещений временных госпиталей при столичных стационарах учитывает все требования эпидемиологической безопасности. Так, там оборудованы санпропускники и шлюзы, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 22 октября.

По ее словам, столица разворачивает дополнительные мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией. Временные госпитали-родеры, которые были открыты весной на территории крупных столичных клиник, снова начали принимать пациентов с COVID-19.

— В их числе госпитали на базе больниц № 67 имени Л.А. Ворохобова и № 52, медицинского комплекса в Коммунарке, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, инфекционной клинической больницы № 2 и других клиник, — сказала заммэра.

Анастасия Ракова уточнила, что госпитали-родеры — это временные клиники для пациентов с коронавирусом. Они размещены так, чтобы медикам было максимально удобно транспортировать пациентов из ковидных корпусов стационаров.

Все койки в госпиталях обеспечены кислородом, в помещениях созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и врачей. В каждой палате есть санузел и телевизор.

На сегодняшний день работают около 50 временных госпиталей на территории 16 больниц Москвы. Всего в них находятся около 3 тысяч коек. Временные госпитали ничем не отличаются по возможностям от полноценной больницы, в которой лечат пациентов с коронавирусом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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