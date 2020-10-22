Более 87 тысяч заразившихся COVID-19 медиков получили страховые выплаты

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Более 87 тысяч медицинских работников, которые заразились коронавирусом, получили страховые выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Как уточняется, общая сумма поддержки составила 6,8 миллиарда рублей. Большинство выплат было перечислено по причине временной нетрудоспособности врачей. Число компенсаций в связи со смертью работников сферы здравоохранения составило около 296, сообщают «Известия».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на выплаты медицинским работникам будет выделено еще три миллиарда рублей.

Также стало известно, что правительство РФ выделило на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, более 11,2 миллиарда рублей.

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