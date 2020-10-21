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Беззаявительный порядок выплат на детей продлили в России на полгода
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Беззаявительный порядок выплат на детей продлили в России на полгода

Вероника Кузьминова

Закон

Депутаты Государственной думы одобрили продление беззаявительного порядка получения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Закон был принят в трех чтениях на заседании в среду, 21 октября.

Порядок получения выплат в связи с рождением или усыновлением будет действовать не до 1 октября, как полагалось изначально, а до 1 марта 2021 года.

Ранее стало известно, что порядок получения выплат на детей упростили в Москве. После внесенных изменений москвичам, чтобы получить выплаты, не нужно будет предоставлять данные о доходе с места работы и документы от органов опеки и попечительства.

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