Правительство одобрило выделение денег на пенсии уволенным с военной службы

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Российские власти одобрили предоставление средств на выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

— Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — приводит пресс-служба решение кабинета министров.

Стоит отметить, что одобрение данного проекта должно гарантировать своевременную выплату в 2020 году вышеуказанных пособий.

Ранее стало известно, что Москва выделит более 157 миллиардов рублей на региональные доплаты к пенсиям.

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