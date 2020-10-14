Российская авиаотрасль получит более 36 миллиардов рублей поддержки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Постановление о продлении субсидий российской авиаотрасли согласуется с ведомствами, все 36,1 миллиарда рублей будут выделены в текущем году. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, власти страны уже выделили из предусмотренного объема 22,8 миллиарда рублей. Ранее Минтранс подготовил проект о продлении субсидий для авиаторов из-за пандемии коронавируса. Дитрих уточнил, что речь шла об изменениях выделения субсидий.

— Эти правила будут изменены, чтобы компании могли получить больше денег... Решение об этом уже принято, постановление правительства подготовлено, оно находится в стадии согласования с ведомствами, — цитирует Дитриха РИА Новости.

Все запланированные 36 миллиардов авиаотрасль получит в 2020 году. Заявки авиаторы смогут подавать поэтапно. Глава Минтранса добавил, что дополнительных мер поддержки по этому направлению не предусматривается.

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