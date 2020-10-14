Россия увеличит число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Число рейсов в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию будет увеличено. Об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 14 октября.

Так, на один рейс станет больше по маршрутам Цюрих — Москва — Цюрих и Москва — Женева — Москва. Также будет восстановлено воздушное сообщение с Санкт-Петербургом. Раз в неделю будут осуществляться маршруты Цюрих — Санкт-Петербург — Цюрих и Санкт-Петербург — Женева — Санкт-Петербург.

Помимо этого, с учетом новых решений в неделю будет выполняться до четырех рейсов из Москвы в аэропорт Велана. Два раза в неделю самолеты будут летать по маршруту Москва — Абу-Даби.

Среди прочего на взаимной основе до трех рейсов в неделю вырастает частота рейсов из Москвы в Минск. Заявление оперштаба приводит РИА Новости.

Ранее оперштаб объявил, что Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября возобновлено авиасообщение с Южной Кореей.

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