Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти России приняли решение возобновить авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом в среду, 14 октября, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

— Сербия (Москва-Белград), два рейса в неделю; Куба (Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара), два рейса; Япония с 1 ноября 2020 года — 3 рейса в неделю (2 рейса Москва-Токио и 1 рейс Владивосток-Токио), — приводит РИА Новости заявление оперштаба.

Ведомство пообещало продолжить работу над расширением списка стран, куда можно будет выполнять полеты.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября возобновлено авиасообщение с Южной Кореей.

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