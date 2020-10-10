Москва и Тегеран обсудили возобновление авиасообщения

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Москва и Тегеран обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в субботу, 10 октября.

Отмечается, что соответствующую встречу провели первый заместитель главы Министерства транспорта РФ Александр Нерадько и посол Ирана в РФ Казем Джалали. Кроме того, стороны обговорили вопрос расширения географии полетов после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса, пишет ФАН.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября возобновлено авиасообщение с Южной Кореей.

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