Еще четыре российских города открыли для международных полетов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские и иностранные авиакомпании могут снова летать за рубеж еще из четырех городов РФ — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что перелеты могут быть возобновлены с пятницу, 9 октября. В Росавиации пояснили, что соответствующее решение приняло правительство, передает РИА Новости.

Ранее для международного авиасообщения были открыты только Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Калининград и Ростов-на-Дону.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября будет возобновлено авиасообщение с Южной Кореей.

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