Российским авиакомпаниям выдали допуск на полеты в 24 страны

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Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. Это следует из приказа Росавиации, опубликованного на официальном сайте ведомства в понедельник, 5 октября.

В частности, перевозчики получили допуски как в страны, с которыми уже восстановлено авиасообщение, так и в те страны, с которыми на данный момент полеты не осуществляются. Среди последних речь идет о полетах в Азербайджан, Армению, Германию, Грецию, Израиль, Испанию, Италию, Кипр, Китай, Мальту, Нидерланды, а также в Саудовскую Аравию.

При этом в Росавиации пояснили, что решение о выдаче данных допусков не является решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Это только право авиакомпании, которым можно будет воспользоваться при возобновлении полетов.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию.

Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Молдавию.

3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.

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