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Москва выделит более 157 миллиардов рублей на региональные доплаты к пенсиям
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москва выделит более 157 миллиардов рублей на региональные доплаты к пенсиям

Виктория Родимкина

Город

Москва в 2020 году выделит на региональные доплаты к пенсиям 157,4 миллиарда рублей. За десять лет город на эти цели направил уже 1,1 триллиона рублей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопроса экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, расходы городского бюджета на доплаты выросли с 91,4 миллиарда рублей в 2010 году до 148,1 миллиарда рублей в 2019 году.

— Москва осуществляет региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве больше 10 лет, до величины городского социального стандарта минимальных доходов неработающих пенсионеров, — сказал заммэра.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов отметил, что в этом году более 2 миллионов человек получат региональные доплаты к пенсиям. Средний размер доплат — 6313 рублей, уточнил глава департамента.

В 2020 году в Москве продолжат выплачивать все существующие социальные пособия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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