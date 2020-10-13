Порядок получения выплат на детей упростили в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил изменения в правовые акты города, благодаря которым порядок выплат на детей будет упрощен. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 13 октября.

Уточняется, что после внесенных изменений москвичам, чтобы получить выплаты, не нужно будет предоставлять данные о доходе с места работы и документы от органов опеки и попечительства.

В пресс-службе отметили, что ранее эти сведения были необходимы для получения пособия. Теперь ведомства будут самостоятельно обмениться нужной информацией о заявителе в электронной форме, передает РИА Новости.

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