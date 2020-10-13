Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Порядок получения выплат на детей упростили в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Порядок получения выплат на детей упростили в Москве

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил изменения в правовые акты города, благодаря которым порядок выплат на детей будет упрощен. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 13 октября.

Уточняется, что после внесенных изменений москвичам, чтобы получить выплаты, не нужно будет предоставлять данные о доходе с места работы и документы от органов опеки и попечительства.

В пресс-службе отметили, что ранее эти сведения были необходимы для получения пособия. Теперь ведомства будут самостоятельно обмениться нужной информацией о заявителе в электронной форме, передает РИА Новости.

Читайте также: Власти Москвы оценили работу сервиса по данным о сотрудниках на удаленке

детиСергей Собянинвыплаты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Все мнения
О проекте