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Власти Москвы оценили работу сервиса по данным о сотрудниках на удаленке
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Власти Москвы оценили работу сервиса по данным о сотрудниках на удаленке

Виктория Родимкина

Город

Сервис по данным о сотрудниках на удаленной работе в Москве работает стабильно. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы во вторник, 13 октября.

— Нагрузка на сервис «Предоставление информации об установлении численности работников» стабилизировалась к вечеру 12 октября. Сейчас сервис работает стабильно, — передает сообщение РИА Новости.

В пресс-службе пояснили, что при входе в сервис запрос пользователя помещается в очередь. Следить за ней можно с помощью таймера ожидания. После этого страница автоматически обновится, и пользователю откроется форма, в которую можно загрузить файл.

В департаменте поблагодарили всех работодателей, которые предоставили сведения о сотрудниках, переведенных на удаленную работу. Загрузить необходимую информацию они смогут до 19 октября, уточнили в пресс-службе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия Москвы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

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