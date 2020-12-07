Мишустин поручил установить график поставки вакцины от COVID-19 в регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения РФ установить график поставки вакцины от коронавируса в регионы страны. Такое решение было принято в понедельник, 7 декабря, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам главы правительства, правила доставки лекарственного препарата в регионы будут утверждены во вторник, 8 декабря.
Михаил Мишустин также поручил регионам подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и обеспечить логистику.
— Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации, — сказал глава кабмина РФ.
Он также призвал проинформировать медиков и учителей о порядке прохождения бесплатной вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте правительства.
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